İsrail yine çocuk ve kadınları katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Cibaliye'yi hedef aldığını bildirdi.

Saldırılarda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere, onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.