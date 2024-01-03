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İsrail yine ölüm yağdırdı: Can kaybı 22 bin 313'e yükseldi

İsrail yine ölüm yağdırdı: Can kaybı 22 bin 313'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hava, kara ve denizden düzenlediği saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 128 artarak, 22 bin 313'e yükseldi.

Etiketler israil gazze filistin
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