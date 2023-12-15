İsrail yine sivilleri vurdu: Okula bomba yağdı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail Gazze'de bir okulu bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın geçtiği bilgi şu şekilde;
"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişi öldü."
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