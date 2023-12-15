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İsrail yine sivilleri vurdu: Okula bomba yağdı

İsrail yine sivilleri vurdu: Okula bomba yağdı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de bir okulu bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın geçtiği bilgi şu şekilde;

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişi öldü."

 

 

Etiketler Han Yunus gazze israil filistin siviller okul binası
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