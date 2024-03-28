İsrail yine Suriye'yi hedef aldı

Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı.

Suriye basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail’in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarılarak, saldırı sonucu maddi kayıp yaşandığı ifade edildi.

İsrail tarafından henüz saldırı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.