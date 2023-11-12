İsrail yoğun bakım servisi ve doğumhaneyi vurdu

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurdu.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgenin en büyük ve merkez hastanesi Şifa Hastanesi'nin yerleşkesinde yer alan yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurdu.

İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada ise 2 prematüre bebeğin hayatını kaybettiği ve 37 prematüre bebeğin hayatının büyük tehlikede olduğu bildirildi.

Hastane ile iletişim koptu. Saldırıdan hemen önce çekilen bu fotoğraftaki bebeklerin ise akıbeti bilinmiyor.

İLETİŞİM TAMAMEN KOPMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi’ndeki bağlantıları ile iletişimlerinin tamamen koptuğu belirtilmişti.