İsrail'den Gazze'de korkunç tuzak: Ölü ve yaralılar var

Ortadoğuyu kan gölüne çeviren, sivil, çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin topraklarında ölüm saçan İsrail'in yerlebir ettiği Gazze'de bıraktığı mühimmatlar patladı. Patlama çok sayıda ölüme ve yaralanmaya yol açtı.

Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının patlaması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar da olduğu bildirildi. DHA