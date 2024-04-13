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İsrail'den Lübnan'a saldırı

İsrail'den Lübnan'a saldırı
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İsrail, Hizbullah’ın saldırıları sonrası Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği açıklandı.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.

Hedef alınan bölgeye 4 havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.

 

 

AA

Etiketler saldırı İsrail lübnan
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