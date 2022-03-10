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İsrail'den tepki çeken hamle: Zelenski'nin konuşmasına izin vermedi

İsrail'den tepki çeken hamle: Zelenski'nin konuşmasına izin vermedi

Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken İsrail'den beklenmedik bir hamle geldi. İsrail Parlamentosu Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

Rusya'nın başlattığı işgal harekatı sonrası tüm dünyadan destek göre Zelenskiy, İsrail'de beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

Aralarında resmi yayın kuruluşu KAN ve diğer yerel medyada yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk tarafından yapılan talebe, Parlamento Başkanı Mickey Levy, "konuşma zamanın kurumun iki aylık kış tatiline girmezden önceki son güne denk gelmesi, parlamenterlerin tatile çıkması ve salonun tadilata alınacağını belirterek" olumsuz cevap verdi.

 Levy, Zelenskiy'nin parlamenterlere başka bir yerde konuşma yapabileceğini ancak bunun binanın içinde mümkün olmadığını belirtti.

"HAYAL KIRIKLIĞI"
İsrail internet sitesi Walla, Ukraynalıların Zelenskiy'nin İsrail Parlamentosu'nda büyük ekrandan konuşma yapmasını çok arzuladıklarını, bu cevabın kendilerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığı yorumunu yaptı.

Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla konuşma yapmıştı. 

Etiketler zelenski rusya ukrayna
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