İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 21 bin 978'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 21 bin 978'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı artmaya devam ediyor.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısının 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.
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