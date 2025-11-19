İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile biraraya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda korkunç bir suikasta uğrayarak katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için "büyük bir hata" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray’da ağırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.

Trump ile Veliaht Prens Selman, daha sonra Oval Ofis’te açıklamalarda bulundu. Trump, Selman’ı 'son derece saygı duyulan bir lider' olarak nitelendirerek, “Uzun zamandır dostum. İnsan hakları dahil pek çok alanda inanılmaz işler yaptı” dedi.

1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatarak, “Bu sayı daha da artabilir. Çünkü kendisi arkadaşım, belki 1 trilyon dolara bile çıkabilir” ifadelerini kullandı. Veliaht Prens Selman ise bu rakamı doğrulayarak, “Sayın Başkan, bugün ve yarın 600 milyar doları neredeyse 1 trilyon dolara çıkaracağımızı açıklayacağız. ABD şu anda dünyanın en cazip ülkesi” diiye konuştu.

Trump, ABD’nin Suudi Arabistan’a üst düzey teknoloji ihracatının da gündemde olduğunu belirterek, “İleri seviye çipler için çalışıyoruz, lisanslar üzerinde duruyoruz” dedi.

F-35 AÇIKLAMASI

Trump, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerine değinirken, Suudi Arabistan ve İsrail’in benzer F-35 savaş uçağı tedarik edebileceğini söyledi. Trump, “Her iki ülke de en üst seviye F-35’leri alabilecek kapasitede dostlarımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine Veliaht Prens Selman, Abraham Anlaşmaları'na dair, “Katılmak isteriz ancak Filistin’de iki devletli çözüm için net bir yol görmek istiyoruz” dedi. Trump ise konunun görüşüldüğünü belirterek, “Her şeyi konuştuk. Çok iyi bir his aldım” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD–Suudi savunma anlaşmasına ilişkin ise “Neredeyse tamamladık” dedi. Selman ise ilişkilerin siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında 'çok kritik bir döneme' girdiğini belirterek, bugün ve yarın yapılacak temasların 'iki ülke ilişkilerinde büyük bir sayfa' açacağını söyledi.

SURİYE DEĞERLENDİRMESİ

Trump, bir soru üzerine Suriye'ye değinerek, ülkenin 'muazzam bir ilerleme' kaydettiğini savundu. Trump, “Veliaht Prens’in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni aradı ve ‘Yaptırımları kaldırmazsanız Suriye’nin şansı yok’ dedi. Onların talebi üzerine yaptırımları kaldırdım, sonuçlar şu ana kadar oldukça iyi” açıklamasında bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin soru üzerine Trump, “Veliaht Prens Selman'ın bundan haberi yoktu. O kişi hakkında farklı görüşler vardı. Ne olursa olsun, Veliaht Prens’in olaydan haberi yoktu” dedi. Selman ise Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Bu, büyük bir hata ve bizim için acı verici. Soruşturmayı yürüttük, sistemi geliştirdik, böyle bir şeyin tekrarlanmaması için gerekli adımları attık” ifadelerini kullandı.

İRAN OPERASYONU

Trump ayrıca İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçen haziran ayındaki gerçekleştirdikleri operasyona değinerek, ABD’nin İran’ın nükleer kapasitesine yönelik 'çok başarılı' bir saldırı düzenlediğini belirtti. Trump, “Bu saldırıyı 22 yıldır tüm pilotlar çalışıyordu ama hiçbir başkan onaylamadı. Ben yaptım, çünkü doğru olan buydu” diye konuştu.

DHA