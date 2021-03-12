  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İtalya'da son 24 saatte 26 bin 824 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 824 yeni vaka tespit edildi

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 824 yeni vaka tespit edilirken toplam vakla sayısı 3 milyon 175 bin 807’ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 369 bin 636 korona virüs testi yapıldığı ve 26 bin 824 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 175 bin 807'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 380 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 101 bin 564'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 443 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 509 bin 317'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 55 kişi artarak 2 bin 914 oldu.

Etiketler vaka italya korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte ekonomik reform paketine piyasaların ilk tepkisi
İşte Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi
Mars'ta tarihi anlar! NASA yeni görüntüleri paylaştı
Artış durdurulamıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
Teşkilat dizisinde bomba sahne! Çoğu kişi bu detayı fark edemedi
Meral Akşener: Bahçeli, FETÖ hakkında konuşmamı engelledi
Estetik yaptıran Serap Paköz'ün son hali olay oldu
TOKİ'den çekilişsiz konut satışı! İstanbul'da 201 bin liradan başlıyor
Dünyanın ''ilk bilgisayar''ı olarak bilinen düzeneğin sırrı çözüldü!
Bu uğurda servetini döktü! İşte ''Dünyanın en dövmeli adamı''