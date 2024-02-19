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İtalya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

İtalya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
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Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerden bir bir Rusya'nın olası saldırısına karşı hazırlık açıklaması gelirken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den de 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Tajani, Ukrayna'yı NATO'ya almanın herkes için tehlikeli olacağını, duruma dikkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Tajani, "Dürüst olmak gerekirse, bu herkes için tehlikeli olur. Çünkü Rusya'ya karşı savaşıyorlar ve NATO üyesi olmaları durumunda bu, 3. Dünya Savaşı anlamına gelir" dedi.

NATO'nun bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı yönündeki 5. maddesine dikkat çeken Bakan Tajani, müttefiklerin Ukrayna'nın üyeliğini desteklemesine de vurgu yaptı. İtalyan bakan, mevcut durumda Kiev'le NATO arasında kurulan işbirliğinin Rusya'ya açık bir mesaj gönderdiğini söyledi. Tajani, Kiev'in savaş bitince NATO'ya üye olabileceğini ifade etti.

Öte yandan bu yıl temmuz ayında Washington'da gerçekleşecek NATO zirvesinin gündem maddelerinden biri Ukrayna'nın üyeliği olacak. Fakat ABD ve Almanya, Rusya'yla olası bir savaş endişesi nedeniyle üyeliğe sıcak bakmıyor.

Öte yandan Almanya ve İsveç'in ardından Birleşik Krallık'tan ve Norveç'ten de Rusya ile savaşa hazırlık çağrısı geldi. İsveçli yetkililer olası bir savaşa karşı tüm vatandaşları hazır olmaya çağırdı.

Almanya'da ise Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya ile savaşa hazır olunması gerektiğini açıkladı. Birleşik Krallık'da da ordunun 76 bin olan asker sayısını 3 yıl içinde 120 bine çıkarılması gerektiğini fakat bu sayının da yeterli olmayacağı söylendi.

Etiketler italya saval 3. dünya savaşı
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