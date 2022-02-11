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Japonya, Covid-19 hapına onay verdi

Japonya, Covid-19 hapına onay verdi

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Covid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Covid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi.

Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.

Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi.

Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti.

Bakanlık, Aralık 2021'de Merck & Co. üretimi ağız yollu tüketilen "molnupiravir" ilacına resmi kullanım onayı vermişti.

AA

Etiketler japonya koronavirüs ilaç pfizer
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