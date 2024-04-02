Japonya'da 5.9 şiddetinde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.