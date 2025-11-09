  1. Anasayfa
Japonya’da 6.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Güncelleme:

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

DHA

Etiketler Japonya deprem
