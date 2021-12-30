Kabe'de sosyal mesafe geri döndü
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.
Suudi Arabistan, 15 Ekim'de COVID-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.
Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, vakalarda görülen artış sonrasında kutsal mekanlara yeniden kısıtlama getirildi.
Karar gereği Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.
Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol