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Kabe'de sosyal mesafe geri döndü

Kabe'de sosyal mesafe geri döndü

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de COVID-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, vakalarda görülen artış sonrasında kutsal mekanlara yeniden kısıtlama getirildi.

Karar gereği Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.

Etiketler sosyal mesafe omicron varyant kutsal topraklar koronavirüs
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