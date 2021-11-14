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Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

AA

Etiketler kaddafi
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