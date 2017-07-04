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  3. 04 Temmuz 2017 19:51

Katar'dan flaş karar ! Arttırıyor

Ambargo uygulanan Katar yeni bir karar aldı.

Katar'dan flaş karar ! Arttırıyor
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Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin diplomatik ilişkilerini keserek ambargo uyguladığı Katar önümüzdeki bir kaç yıl içinde doğal gaz üretimini yüzde 30 oranında arttırmayı planladığını açıkladı.

Katar basında yer alan haberlere göre Katar Petrolleri Başkanı Saad Sherida Al Kaabi düzenlediği basın toplantısında Katarın 2024 yılına kadar yılda 100 milyon ton doğalgaz üreteceğini belirtti.

Katarın daha önce duyurduğu, ülkenin kuzey gaz sahasının güneyindeki yeni gaz projesinin gerçekleşmesiyle birlikte Katarın gaz üretimi günde 6 milyon varil petrol eşdeğeri artacak.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış gaz üreticisi olan Katarın bugünkü yıllık 77 milyon ton olan üretimi yeni proje ile birlikte 100 milyon tona ulaşmış olacak.

DHA

suudi arabistan , doğal gaz , ambargo , katar