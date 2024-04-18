  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kazakistan'daki sellerde 5 can kaybı

Kazakistan'daki sellerde 5 can kaybı

Kazakistan'daki sellerde 5 can kaybı
Güncelleme:

Kazakistan'daki seller nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kazakistan'daki seller nedeniyle 5 kişi öldü, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kazakistan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Marat Kocayev, Senato'nun genel oturumu sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kocayev, ülkede devam eden seller nedeniyle Atrau bölgesinde 4 kişinin boğulduğunu, Türkistan bölgesinde de bir çocuğun akıntıya kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abay eyaletinde ise 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kocayev, halihazırda olaylarla ilgili ceza davası açıldığını ve emniyet güçlerince soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

38 yerleşim biriminde "yerel ölçekte" olağanüstü hal devam ediyor.

Öte yandan, Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası hızla eriyen kar suyunun nehirlerde taşkınlara yol açması sonucu oluşan sellerle mücadelesini sürdürüyor.

Acil Durumlar Bakanlığının güncel verilerine göre, seller nedeniyle 8 bölgedeki 38 yerleşim biriminde "yerel ölçekte" olağanüstü hal durumu devam ediyor.

Sel bölgelerinden bugüne kadar kurtarılan kişi sayısı 117 bin 694'e ulaşırken, bu kişilerin 18 bin 651'i evlerine döndü. Tahliye edilenlerden 6 bin 887'si geçici barınma merkezlerinde kalıyor.

Ayrıca 113 bin 852 çiftlik hayvanı güvenli yerlere tahliye edildi.

Akmola, Aktöbe, Atrau, Kostanay ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde 5 bin 718 ev su altında kaldı.

Ülkede sellerle mücadele çalışmaları için asker dahil 44 bin 156 personel seferber edildi.

Etiketler kazakistan sel can kaybı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vali açıkladı: Rezerv alandaki sağlam binalar da yıkılacak Vali açıkladı: Rezerv alandaki sağlam binalar da yıkılacak Bilal Erdoğan’la AK Partili Varank’ın ''ıstakoz'' sohbeti kamerada: ''Bokunu çıkardılar'' Bilal Erdoğan’la AK Partili Varank’ın ''ıstakoz'' sohbeti kamerada: ''Bokunu çıkardılar'' Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Pişman olana ceza yok: Gelir beyan etmeyen mükellef sayısı belli oldu Pişman olana ceza yok: Gelir beyan etmeyen mükellef sayısı belli oldu Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma