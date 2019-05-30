Ayrılmak isteyen sevgilisine şoke eden komplo

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde ayrılmak istediği sevgilisinin aracına uyuşturucu koyarak, onu polise ihbar eden K.E. ile ona yardımcı olan E.K. hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Gazimağusa'da meydana geldi. İddiaya göre K.E. polisi arayarak, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'nın aracında uyuşturucu madde olduğunu söyledi.

Polis S.A.'nın aracını durdu, aracın bagajında 3 gram uyuşturucu maddesi buldu. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucunun S.A.'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Polis, ihbarcı K.E.'nin S.A.'nın eski sevgilisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine K.E., gözaltına alındı. Erman, yapılan sorgusunda kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin aracına uyuşturucu koyduğunu kabul etti. İki aylık hamile de olduğunu söyleyen Erman, "Benden ayrılmak istediği için onun başını yakmak istedim" dedi.

Erman'a uyuşturucuyu bulmasında yardımcı olan yakın arkadaşın E.K. de gözaltına alındı.

'İBRET VERİCİ CEZA GEREKLİ'

İki zanlının yargılanmasına dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkemede konuşan Yargıç Hazal Hacımulla, "Her iki sanık, konu maddeyi şahsi kullanım amaçlı değil, bir başkasının başını belaya koymak için satın aldı" dedi. Hacımulla, bu suçları işleyen kişilere ve işlemeye tevesül edecek kişilere karşı kamu yararı gereği ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini söyledi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi de, Erman'a 6, Karagöz'e de 4 ay hapis cezası verdi.