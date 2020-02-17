Gezici'den KKTC seçimi anketi ! Halk kimi istiyor ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan anket, Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’inin ‘Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Cumhurbaşkanı istediğini’ belirledi. Ankete katılanların yüzde 73.9’u da Türkiye’ye yönelik söylemleri doğru bulmadığını ifade etti.

Gezici Araştırma Şirketi’nin KKTC genelinde 4 bin 428 kişiyle, 8-10 Şubat tarihlerinde yüz yüze yaptığı ankete göre katılımcılar, Kıbrıs’ta bulunan, 1974’te Türk ordusunun kontrolüne alınmadan önce ünlü bir turizm şehri olan ve 46 yıldır ‘hayalet şehir’ olarak da bilinen Kapalı Maraş ile ilgili görüşlerini de ortaya koydu.

Araştırmaya katılanlara ‘Maraş’ın açılması ile ilgili alınan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 84.4’ü Maraş’ın açılmasını isterken, yüzde 3.4’ü de Maraş’ın açılmasına karşı çıktı. Yüzde 12.2’si de Maraş’ın Rumlara iade edilmesini istedi.

KKTC hükümeti, Maraş’ın açılması için geçen yılın haziran ayında envanter çalışması yapma kararı almıştı. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş’ın eski sakinlerinin ve vakıflar idaresinin mülkiyet haklarına zarar gelmeyecek bir şekilde Maraş’ı açmayı hedeflediklerini söylemişti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise eylül ayında Ankara’daki açıklamasında, Maraş’ta hak iddia edenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuracağını belirtmiş ve Maraş’ın 10 yıl içinde tamamen açılabileceğini ifade etmişti.

Türkiye’nin garantörlüğüne yüzde 80 destek

Araştırmaya katılanlara Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğü de soruldu. Katılımcıların yüzde 80.8’i Türkiye’nin garantörlüğünün ‘devam etmesini’ isterken, yüzde 3’ü ‘iptal edilmesi’ gerektiğini, yüzde 6.4’ü de ‘AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini’ ifade etti.

Ankete göre Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla bir anlaşma olacağına da inanmadığı ortaya çıktı. Buna göre; katılımcıların yüzde 78.7’si Rumlarla bir anlaşmaya inanmazken, yüzde 18’i bir anlaşma olacağına inanıyor.

Ankette 26 Nisan’da KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de sorulurken, katılımcıların yüzde 73.9’ü Türkiye’ye yönelik eleştirel veya olumlu söylemi üzerinden bir seçim propagandası izlemesini doğru bulmuyor. Yüzde 26.1’i ‘doğru buluyorum’ yanıtını verdi.

AKINCI MI, TATAR MI?

Ankete katılanlar, ‘Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı’ sorusuna yüzde 77.9 oranında ‘ülkenin sorunlarına sahip çıkmalı’ cevabını verirken, yüzde 61’i de ‘Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalı’ dedi.

Ankette 26 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük de sorular soruldu. ‘Kime oy vereceksiniz’ sorusuna yüzde 36.2 Başbakan Ersin Tatar, yüzde 29.3 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 17.4 de ana muhalefet partisi lideri Tufan Erhürman cevabını verildi.

‘Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda kime oy vereceksiniz’ sorusunda ise halkın yüzde 53.1’i Ersin Tatar, yüzde 49.9’u da Mustafa Akıncı cevabını verdi.

AKINCI KAYBEDECEK, TATAR KAZANACAK

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, "Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı istemediğini" söyledi. Gezici, "Kıbrıs Türk halkı arasında Rumlara giderek güven azaldı. Halk, iki farklı bir devlet istiyor" dedi. Kapalı Maraş'ın açılmasına Kıbrıs Türk halkının yoğun bir destek verdiğine dikkat çeken Gezici, "Halk Maraş'ın açılmasıyla birlikte ekonomide bir şahlanış yaşanacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de Gezici, "Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın seçimleri kaybedeceğine, Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçileceğine" işaret etti. Gezici, "Bu anketimizde neredeyse bire bir sonuç elde ettik. Halk, Türkiye ile ilişkileri iyi olan, kavga etmeyen bir Cumhurbaşkanı istiyor. Anketimizdeki sonuçlar sandıkta ortaya çıkacaktır. Biz, 2015'te de bire bir sonuçları bilmiştik" dedi.

Anket, MustafaAkıncı'nın Türkiye'ye yönelik açıklamalarından önce yapıldı.