''Pense ile tecavüz'' sanığının cezası belli oldu !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu banka müdüründen önce tehditle para alan daha sonra da pense ile tecavüz ederek görüntüsünü çeken Ö.Ç., 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda kendisine yardım ettiği belirlenen eşi R.Ç. ise 5 yıl hapis cezası aldı.

'TEHDİTLE PARA ALDI'

KKTC'de aylarca konuşulan olay Ocak 2015 yılında meydana geldi. Ö.Ç., eşi R.'nin temizlikçi olarak çalıştığı bankanın müdürü T.E ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Ö.Ç., T.E'den silah zoruyla 4 ay boyunca 27 bin TL para aldı. Daha fazla para isteği yerine gelmeyen Ç., iddiaya göre banka müdürünü, kızını karçırmakla tehdit etti. Ancak para vermemekte direnen T.E.'ye Ç. çifti tuzak kurdu. Bu kez R.Ç., T.E. ile irtabat kurdu ve buluşmak üzere bir köye çağırdı. Köyde bulunan Ö.Ç., banka müdürünü eşinin yardımıyla silah zoruyla soydu.

'TECAVÜZÜ VİDEOYA ÇEKTİLER'

Ö.Ç., eşinin de yardımıyla bağladığı T.E.'ye pense ile tecavüzde bulunarak bu anı da videoya kaydetti. T.E.'nin şikayetiyle yakalanan Ç. çiftine, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza yağdı. Ö.Ç., 12 yıl eşi R. ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava ile ilgili karar ise dün resmilik kazandı. Yüksek Mahkeme, Ö.Ç.'nun cezasını 12 yıl olarak, eşi R.'nin cezasını ise 8'den 5'e indirerek onadı.