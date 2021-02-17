Kolombiya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

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Sucre yönetim bölgesine bağlı Sincelejo kentinde, üniversite hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde çalışan 46 yaşındaki Veronica Machado, ülkede Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu.
Aşı töreninde konuşan Devlet Başkanı Ivan Duque, salgına karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Yaklaşık 1 yıldan bu yana virüse karşı sürdürdüğümüz savaşta, sağlık kahramanlarımız bu mücadelenin birer sembolüdür." ifadesini kullandı.
Duque, amaçlarının 30 gün içinde 1 milyondan fazla Kolombiyalının aşılanmasını sağlamak olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fernando Ruiz de salgınla mücadelede önemli bir aşamaya geldiklerini vurgulayarak, "Bu savaşı kazanmada, aşı güvenli ve etkilidir. Kovid-19'u yenmek için ilerlemeye devam etmeliyiz." dedi.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 202 bin 598 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 57 bin 949 kişi hayatını kaybetti.
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