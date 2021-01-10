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  3. 10 Ocak 2021 09:16

Korona yüzünden koku alamayan sporcu ölümden döndü

Rus olimpik cimnastikçi 30 yaşındaki Daria Valeryevna Şkurikhina, evinde çıkan yangından kıl payı kurtuldu.

Korona yüzünden koku alamayan sporcu ölümden döndü
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Koronavirüs nedeniyle koku alma yetisi azalan sporcunun, ancak dumanı gördükten sonra alarma geçebildiği, bu sırada da evinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Ortodoksların Noel’i kutladığı 7 Ocak günü Nizhni Novgorod kentinde yaşanan yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor.

Genç kadın felaketi yarasız atlattı ancak evsiz kaldı.

 

 

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