Korona yüzünden koku alamayan sporcu ölümden döndü

Koronavirüs nedeniyle koku alma yetisi azalan sporcunun, ancak dumanı gördükten sonra alarma geçebildiği, bu sırada da evinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Ortodoksların Noel’i kutladığı 7 Ocak günü Nizhni Novgorod kentinde yaşanan yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor.

Genç kadın felaketi yarasız atlattı ancak evsiz kaldı.