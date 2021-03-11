Koronada yeni ilaç müjdesi! Ölümleri yüzde 85 azaltıyor

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK), geliştirdikleri yeni ilacın en riskli hastalarda hastaneye kabul ve ölüm oranlarını yüzde 85 oranında azalttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VIR-7831 adı verilen ilaç, California merkezli Vir Biotechnology ile ortaklaşa geliştirildi.

ABD'DE ACİL DURUM KULLANIM İZNİ İSTENECEK

Kovid-19 bulaşması durumunda hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastanın katıldığı testlerde, monoklonal antikor tedavisine dayanan ilacın hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e kadar azalttığı görüldü ancak bir faydası olmadığı için ağır vakalarda kullanılması durduruldu.

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini önlediği hem de bağışıklık sisteminde halihazırda enfekte olmuş hücreleri temizlemesine yardım ettiği belirlendi.

Şirket, ABD'de acil durum kullanım izni isteyeceğini, İngiltere'de de başvuru yapılabileceğini belirtti.

KANSER HASTALARI İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR

GSK yetkilisi Dr. Hal Barron, ilacın hastalara böylesine bir fayda sağlamasından memnun olduklarını, VIR-7831'i mümkün olan en kısa sürede sunmayı istediklerini kaydetti.

Monoklonal antikorlar, insanlara Kovid-19 bulaştığında vücudun doğal olarak ürettiği antikorların laboratuvarda çoğaltılmasıyla elde ediliyor. Son derece ümit verici bir tedavi olarak görülse de üretilmelerinin çok pahalı olması, yaygın kullanımını sınırlandırabilir.

İlaç, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için önemli görülüyor.