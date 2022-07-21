Koronavirüse yakalanan Biden'dan ''ben iyiyim'' paylaşımı

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor" ifadesini kullandı.

Biden, Covid-19 testinin "pozitif" çıktığının duyurulmasının ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Beyaz Saray konutundaki ofisinde masasının başında işlerini yürüttüğü ana dair bir fotoğrafa da yer veren Biden, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Temsilciler Meclisinde Pennsylvania'yı temsil eden Matt Cartwright ve Scranton Belediye Başkanı Paige Conetti ile telefonda görüştüğünü ve bugün Pennsylvania'da katılmayı planladığı etkinliğin iptalinden dolayı kendilerinden özür dilediğini aktaran Biden, "Yoğunluk sürüyor." mesajını paylaştı.

BİDEN'IN EŞİNİN VE HARRİS'İN TEST SONUÇLARI "NEGATİF"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Başkan Biden ile telefonda konuştum. Kendisini iyi hissediyor ve konutunda çalışıyor." bilgisini verdi.

Biden'ın testinin "pozitif" çıkmasının ardından hem Biden'ın eşi Jill Biden hem de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, test sonuçlarının "negatif" olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.