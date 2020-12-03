Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1.5 milyonu aştı

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınında aşı bulundu ancak henüz hastalığın sonuna gelinmedi.

Ülkelerin açıkladığı Covid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesindeki sayılara göre dünya genelinde corona virüs salgınında can kaybı 1 milyon 500 bini aştı.

İlk ölümün 9 Ocak 2020'de bildirildiği salgında sayılar günden güne kötüleşmeye devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken son bir haftada 3.5 milyondan fazla yeni corona virüs hastası tespit edildi. Aynı şekilde son bir haftada 70 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

Nüfusu 330 milyondan fazla olan ABD, hem vaka hem can kaybı bakımından corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ülke.

ABD'de şimdiye kadar 14.3 milyon yeni vaka tespit edilirken, 279 bin 867 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı sıralamasında ABD'nin ardından 174 bin ölümle Brezilya, 138 bin ölümle Hindistan, 107 bin ölümle Meksika ve 60 bin ölümle İngiltere geliyor.

Vaka sayısında ise ikinci sırada 9.5 milyon vakayla Hindistan bulunurken, ardından 6.4 milyon vakayla Brezilya, 2.3 milyon vakayla Rusya, 2.2 milyon vakayla Fransa geliyor.