Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişi mağdur

Son zamanlarda artan kripto para dolandırıcılığına bir yenisi daha eklenirken bu sefer 100 binden fazla kişi mağdur oldu.

Avrupa'da 100 binden fazla kişinin uluslararası kripto para dolandırıcılığının mağduru olduğu açıklandı. Avrupa'da yargı işlerinden sorumlu Eurojust'ın koordinasyonunda AB Polis Teşkilatı (Europol) tarafından düzenlenen Arnavutluk merkezli operasyonda kripto para dolandırıcılığı yapan bir çetenin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

MİLYARLIK VURGUN!

İspanya jandarması ve Katalonya yerel polisinden verilen bilgilerde, Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk polisinin de katıldığı 8-9 Kasım'da gerçekleşen operasyonlarda kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyar 400 milyon avrodan fazla kazanç sağlayan bir şebekenin çökertildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında Arnavutluk'un 3 kentinde suç şebekesinin iki üst düzey sorumlusunun gözaltına alındığı, 16 kişinin de soruşturulduğu aktarıldı.

100 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Söz konusu örgütün 17 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa'da 100 binin üzerinde kişiyi kripto parayla dolandırdığı belirtildi.

Polis operasyonlarında 15 çağrı merkezine baskın yapıldığı, 355'ten fazla bilgisayar, cep telefonu ve ilgili bilgileri içeren diğer elektronik malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

Arnavutluk merkezli faaliyet gösteren örgütün, sahte brokerlar aracılığıyla finans dünyası hakkında büyük bilgiye sahipmiş gibi davrandığı ve küçük yatırımcılara büyük paralar vadederek sahte internet siteleriyle mağdurlarını seçip, dolandırdığı bilgisi paylaşıldı.

SAADET ZİNCİRİ KURMUŞLAR

Dolandırıcıların, ilk başta 250 avrolarla başlayan yatırımcıları büyük paralar kazanmış gibi gösterip güvenlerini kazandıktan sonra daha büyük para yatırmalarını sağladığı, paralarını çekmek isteyenlerden de vergi ödemesi veya sistem arızası gerekçeleriyle daha fazla para yatırmalarını istediği kaydedildi.