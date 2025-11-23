  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor! Dini nikah kıyanlar tek tek tespit edilecek

Kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor

Kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor
Güncelleme:

Norveç'te kuzen evlilikleri için hapis cezası gündemde. Meclis'e sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

ABD'nin çeşitli eyaletleri ile çok sayıda Avrupa ülkesinin ardından Norveç de 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ülke genelinde kuzen evliliklerini yasaklama kararı aldı.

Söz konusu karar ile tarafların kuzenleri ile nikah kıymaları kanunen imkansız hale gelirken, buna rağmen özellikle ülkeye yerleşen mülteciler arasında 'dini nikah' adı verilen birlikteliklerin devam ettiği tespit edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; bebek ve çocuklarda meydana gelen sağlık sorunlarının önemli bölümünün kuzen evliliklerinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, bu durumu engellemek için mevcut yasaların katı şekilde uygulanacağını belirtirken, yasaklara rağmen kuzen birlikteliğine devam eden çiftler içinse hapis cezası devreye sokulacak.

Norveç Meclisi'ne sunulan kanun teklifi ile 'dini nikah' yoluyla evlilik hayatı yaşamayı sürdüren çiftlerin tespiti halinde, iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Sözcü

text-ad
Etiketler norveç kuzen evliliği hapis cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 2 mahalleyi savaş alanına çeviren kavga! İstanbul'da 2 mahalleyi savaş alanına çeviren kavga! İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu ABD'de kuş gribi alarmı: Bir kişi hayatını kaybetti ABD'de kuş gribi alarmı: Bir kişi hayatını kaybetti Yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kızın feci ölümü Yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kızın feci ölümü Hatay'ın gizli hazinesi: Litresi bin liraya kadar yükseldi! Hatay'ın gizli hazinesi: Litresi bin liraya kadar yükseldi! Yine zehirlenme vakası: Üç ilde 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı Yine zehirlenme vakası: Üç ilde 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı Genç kadın girişimci birkaç haftada milyoner oldu! Kendi bile inanamadı Genç kadın girişimci birkaç haftada milyoner oldu! Kendi bile inanamadı Emekli Albay Orkun Özeller'den bebek katili Öcalan'a suç duyurusu Emekli Albay Orkun Özeller'den bebek katili Öcalan'a suç duyurusu AK Partili isimden tepki çeken Atatürk paylaşımı! AK Partili isimden tepki çeken Atatürk paylaşımı! Galatasaray, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek yendi! Galatasaray, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek yendi!
Hasret kaldığımız yağışlar geri dönüyor: İki ilde kuvvetli olacak! Hasret kaldığımız yağışlar geri dönüyor: İki ilde kuvvetli olacak! Söylentiler doğru çıktı: Ekranların iddialı dizisi final yapıyor Söylentiler doğru çıktı: Ekranların iddialı dizisi final yapıyor 5 bin TL kira alıyordu... Demet Akalın sonunda pes etti! 5 bin TL kira alıyordu... Demet Akalın sonunda pes etti! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözler Konutta rota bu ilçelere çevrildi: Eski dairesini satan yeni konutlara hücum ediyor Konutta rota bu ilçelere çevrildi: Eski dairesini satan yeni konutlara hücum ediyor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık depremi Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık depremi Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı İstanbul'da lisede dehşet: Şakayla başladı, ölümle bitti! İstanbul'da lisede dehşet: Şakayla başladı, ölümle bitti!