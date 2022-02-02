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Kuzey Kore liderinin eşi aylar sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore liderinin eşi aylar sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı. Ri Sol Ju, eşiyle birlikte Çin Yeni Yılı kutlamalarına katıldı.

Geleneksel 12 Hayvanlı Çin Ay takvimine göre kaplan yılına giren Asya ülkelerinde kutlamalar yapılıyor. Kuzey Kore de Çin yeni yılı kapsamında ülke genelinde etkinlikler düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyongyang’da düzenlenen bir konsere katıldı. Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak halkın önüne çıktı. Kim ve Ri, konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Ri Sol Ju, son olarak 9 Eylül’de Kumsusan Güneş Sarayı'nda ülkenin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende görülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun geçmişiyle ilgili ortaya atılan iddia dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Hakkında fazla bilgi olmayan Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce tanınmış bir aileden gelen rekabetçi bir amigo kız ve şarkıcı olduğu öne sürülmüştü.

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