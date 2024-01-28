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Kuzey Kore seyir füzesi fırlattı

Kuzey Kore seyir füzesi fırlattı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin seyir füzesi denemesi yaptığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ordumuz bugün saat 08.00 sularında, Kuzey Kore'nin Shinpo kenti yakınlarında denizde bir dizi tanımlanamayan seyir füzesi denemesi yaptığını tespit etmiştir. Ordumuz, Kuzey Kore’nin faaliyetlerinin izlemekte, sınırını güçlendirmekte ve ABD ile yakın işbirliği içindedir” denildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 24 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada yine Kuzey Kore’nin seyir füzesi denemesi yaptığını duyurmuştu.

DHA

Etiketler güney kore kuzey kore seyir füzesi füze denemesi
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