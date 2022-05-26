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Meksika'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin, sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler meksika deprem
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