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Meksika'da kaos! Belediye başkanına kızıp binayı ateşe verdiler

Meksika'da kaos! Belediye başkanına kızıp binayı ateşe verdiler

Meksika’da belediye başkanına öfkelenen halk, belediye binasını bastı. Belediye binasını ve binanın önündeki 3 polis aracını ateşe veren 100 kişilik grubun olayı, belediye başkanının su pompası tamiri çalışmalarını aksatması nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Calcahualco kentinde belediye başkanına öfkelenen halk belediye binasını bastı.

100 KİŞİLİK GRUP
Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, belediye başkanının su pompası tamiri çalışmalarını aksatmasını protesto etmek için belediye binasının önüne gelerek, belediye başkanıyla görüşmek istedi. Grup, başkan tarafından reddedilince taş ve sopalarla binayı bastı.

Bazı belediye çalışanlarını darp eden öfkeli kalabalık, ardından belediye binasını ve önündeki üç polis aracını ateşe verdi.

Olayın, vatandaşların yaşadıkları bölgede su pompasının arızalanması sonucu suya ulaşımlarının olmaması ve belediye başkanının söz verdiği halde 110 bin Peso (5 bin 160 dolar) maliyeti olan pompayı tamir etmemesi olduğu ifade edildi. Resmi makamlar, henüz olayla ilgili açıklama yapmadı. (İHA)

Etiketler belediye başkan meksika
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