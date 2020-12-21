Mide bulandıran olay! Markette genç kıza cinsel organını gösterdi

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir adam, markette bir kıza cinsel organını gösterdi.

Adam üç kişilik bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Görgü tanıkları tarafından çekilen skandal taciz görüntülerinde, 3 kişi yerde yatan adamın kafasına ve vücuduna beyzbol sopaları ile vurdu.

Cinsel organını gösteren adam linç edildi

Saldırıya uğrayan adamın "Ben yanlış bir şey yapmadım" diyerek yalvarmasına rağmen, grup adamı dövmeye devam etti.



Olay doğrulandı

Polis olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın, gittiği markette hırsızlık yaptığını ve daha sonra bir kadına cinsel organını gösterdiğini doğruladı.

Tepkilere neden oldu

Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması farklı tepkilere sebep oldu. Bazı kişiler grubun tacizciyi dövmesini destekledi, bazı kişiler ise bu şekilde bir cezalandırmanın doğru olmadığını ifade etti.

"Yasalara aykırı"

Yaşanan skandal olay sonrası emniyet konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada insanların bu şekilde adaleti sağlamalarının yasalara aykırı olduğunu söyleyerek bu tür davranışlardan uzak durulmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.