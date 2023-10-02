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Milli parkta bozayı 2 kişiyi öldürdü

Milli parkta bozayı 2 kişiyi öldürdü
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Kanada'da Banff Ulusal Parkı’nda 2 kişi bir bozayının saldırısına uğradı. Korkunç saldırıda 2 kişi de hayatını kaybetti.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Banff Ulusal Parkı’nda bozayı saldırısı yaşandı.

Ulusal parklardan sorumlu Kanada Parklar Ajansı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gece saatlerinde bir GPS cihazından uyarı alındığı belirtti. Hava koşullarının helikopter kullanımına izin vermemesi nedeniyle müdahale ekibinin gece boyunca bölgeye kara yoluyla seyahat ettiği aktarıldı.

Müdahale ekibinin sabahın erken saatlerinde olay yerine vardığı aktarılan açıklamada, ekibin ayı saldırısına uğrayan iki kişinin cansız bedenine ulaştığı ve saldırgan davranışlar sergileyen ayıya ötenazi yaptığı ifade edildi.

Her yıl dört milyondan fazla turistin ziyaret ettiği, hem boz hem de kara ayılara ev sahipliği yağan Banff Ulusal Parkı, ziyarete kapatıldı.

Etiketler kanada bozayı saldırı Banff Ulusal Parkı
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