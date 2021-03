Milyarder iş insanından çarpıcı altın yorumu: Altın öldü, Bitcoin ve Ethereum güçlendi!

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi ünlü milyarder Mark Cuban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para karşıtlarından stratejist Peter Schiff'a, "Altın öldü Peter, bunu kabul et" dedi. Cuban açıklamasında, Bitcoin (BTC) ve Ether'in (ETH) güçlenirken, altının "öldüğünü" belirtti.



"ALTIN ÖLDÜ, BUNU KABUL ET"

Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff'in yaptığı yoruma cevap veren Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi.

Bu süreçte Bitcoin için yaptığı olumsuz yorumlarla adından söz ettiren Schiff, Bitcoin/Dolar paritesinin sürekli rekor kırmasından dolayı olumsuz yorumlar yapmaya devam ediyor. Wall Street şirketlerinin Bitcoin satın almasını 'aptallık' olarak yorumlayan Schiff'e Cuban, "Sana yardımcı olayım Peter. Altın da en az kripto para kadar abartılmıştır. Gerçekten altın bir mücevhere ihtiyacımız var mı?" diye cevap yazdı.



Tartışmanın ardından milyarder iş insanı, altının olumsuz geleceğini paylaşımlarıyla şöyle anlattı:

Let me help Peter. Gold is hyped as much as Crypto. Do we really need gold jewelry? Gold can make you a ring. BTC/Eth are technologies that can make you a banker, allow friction free exchange of value and are extensible into an unlimited range of biz and personal applications https://t.co/pJPdEAl5gq