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  3. 26 Temmuz 2017 22:09

Mısır Fransa'Dan 2 savaş uçağı daha aldı

Mısır, Fransa'dan sipariş ettiği 24 savaş uçağından 2'sini daha teslim aldı.

Mısır Fransa'Dan 2 savaş uçağı daha aldı
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Mısır, Fransa'dan sipariş ettiği 24 adet Rafale tipi savaş uçağından 2'sini daha teslim aldı

 Mısır Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü Albay Temir er-Rifai tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Mısır ve Fransa arasında Şubat 2015’te  imzalanan protokol gereği, 2 adet Rafale savaş uçağı daha Fransa’dan teslim  alınmıştır" İfadelerine yer verildi.

Açıklamada, bugüne kadar toplamda dört farklı zaman aralığında 11 uçağın Mısır makamları tarafından teslim alındığı, protokolün toplamda 24 uçağı  kapsadığı kaydedildi.

Fransa Temmuz 2015’te 3, Ocak 2016’da 3 ve Nisan 2016’da 3 adet olmak  üzere Mısır'a bu zamana kadar 9 adet uçağın sevkiyatını gerçekleştirmişti.

Mısır geçen sene Fransa’dan iki Mistral tipi helikopter gemisi ithal etmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı ABDulfettah es-Sisi'nin yönetime geldiği Haziran  2014'ten bu yana Fransa, ABD ve Rusya'nın yanı sıra Mısır'ın silah satın aldığı  önemli ülkeler arasına girmişti.

savaş uçağı , fransa , mısır
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