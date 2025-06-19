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Türk Telekom’dan Dünya Wi-Fi Günü’nde 81 ilde ücretsiz internet

Türk Telekom’dan Dünya Wi-Fi Günü’nde 81 ilde ücretsiz internet
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Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’ne özel Türkiye’nin 81 ilinde binlerce noktada ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, herkes için erişebilir iletişim vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.  Türk Telekom, AKM, stadyumlar, müzeler, kütüphaneler, toplu taşıma araçları ve uçak içi gibi farklı noktalarda Wi-Fi hizmetiyle herkes için internet erişimi sağlıyor. Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’ne özel Türkiye’nin 81 ilinde binlerce noktada ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Geniş bir yelpazede çağın yenilikçi imkanlarını müşterilerimizle buluşturduğumuz ve proaktif biçimde güncellediğimiz dijital servislerimiz ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Bu vizyonla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ülkemizi uçtan uca fiber internetle donatıyor, 81 ilin her köşesinde müşterilerimize yüksek hızda erişim sunarak hayata bağlıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü kapsamında binlerce farklı noktadaki Wi-Fi hizmetimizi ücretsiz olarak kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla yenilikçi teknolojileri ve dijital dünyanın zenginliklerini müşterilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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Etiketler türk telekom Dünya Wi-Fi Günü 81 ilde ücretsiz internet
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