Mısır, Türkiye ile müzakereleri askıya mı aldı ?

Türkiye ile Mısır arasında devam eden ilişkilerde normalleşme görüşmelerinin Mısır tarafından geçici olarak durdurulduğu ve normalleşme sürecinin askıya alındığı iddia edildi.

Mısır, Türkiye ile görüşmeleri geçici olarak askıya aldı. Kırım Haber Ajansı'nda yer alan ve Birleşik Arap Emirliklerinden Arapça yayın yapan el-Hades uydu kanalının, Mısır yetkililerine dayandırdığı belirtilen habere göre; Türkiye'nin “Mısır’ın bazı isteklerini yerine getirmediği için” geçici olarak görüşmelerin askıya alındığı belirtildi.

Türkiye ve Mısır arasında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda, 12 Mart 2021’de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından bir açıklama yapılmıştı. Çavuşoğlu, “Mısır’la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı” demişti. Ayrıca Çavuşoğlu her iki ülkenin de diplomatik temaslar hakkında bir ön koşulu olmadığını belirtmişti.