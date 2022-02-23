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Moskova'dan ABD'nin Rusya yaptırımlarına yanıt

Moskova'dan ABD'nin Rusya yaptırımlarına yanıt

Moskova, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar karşısında "Washington için hassas olacak" güçlü bir yanıt verileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün duyurduğu yaptırımlara tepki gösterdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Bakanlık'tan yapılan açıklamada "ABD'nin yaptırımları, ABD çıkarlarına zarar verici.  Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek" ifadeleri yer aldı.

 NE OLMUŞTU?
ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasını "işgal" olarak nitelemiş, 2 büyük Rus bankası ve Moskova elitlerine yönelik yaptırımları açıklamıştı.

Etiketler moskova yanıt rusya abd
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