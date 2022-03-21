NATO Genel Sekreteri: ''Türkiye çok çaba harcıyor''

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçıların oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni resmi olarak tanıması ile birlikte 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta şiddetin dozu artıyor.

ZELENSKİ HAREKETE GEÇMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRMİŞTİ

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülke Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk çabaları için çalışırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de açıklamalarda bulundu. Geçen haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin saldırıları engellemek için harekete geçmediği için eleştirdiği NATO'nun Genel Sekreteri ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından NBC'de yayınlanan Meet the Press isimli programa katıldı.

PUTİN'LE BAŞLADI, ANKARA'YA ÖVGÜYLE DEVAM ETTİ

Stoltenberg, "Öncelikle şunu hatırlatmak gerek, bu Putin'in savaşı ve o istediği zaman savaşı bitirebilir" dedi. NATO Genel Sekreteri, iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışan bütün ülkelere ve bütün çabalara teşekkür ederek, "Birkaç gün önce Türkiye'ye gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm" diye söze başladı.

"TÜRKİYE ÇOK ÇABA HARCIYOR"

Brüksel'den yayına katılan Stoltenberg, son dönemde arabuluculuk yapmaya çalışan Ankara'nın çabalarını övdü. Stoltenberg, "Türkiye gerçekten arabuluculuk yapmak için ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere destek olmak için çok çaba harcıyor" dedi. Stoltenberg, bu çabalardan net bir sonuç çıkıp çıkmayacağının ise henüz bilinmediğini vurguladı.

UÇUŞA YASAK BÖLGEYE YAKLAŞIMINI YİNELEDİ

Öte yandan Stoltenberg, bir süredir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin talep ettiği uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile ilgili de konuştu. Sözcü'nün haberine göre Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin gerilimi körükleyeceğini söyledi. Stoltenberg, "Müttefiklerimiz Ukrayna'yı savunuyor. Fakat aynı zamanda bu anlaşmazlığın NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönmesini engellemek aşırı derecede önemli, çünkü böyle bir durumda şu an Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha fazla hasar, çok daha fazla ölüm ve yıkım olur" dedi.