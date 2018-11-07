Ne Antalya ne de Bodrum... O ilimize akın ettiler

Karabük'ün dünyaca ünlü tarihi ilçesi Safranbolu'yu yılın 9 ayında, 40 bin 721 kişiyle en çok Çinli turist ziyaret etti.



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan, Osmanlı mimarisini yaşatan tarihi konakları, han, hamam, çeşme ve camileri ile görsel bir şölen yaşatan Safranbolu, özellikle Çinli turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Çinli turistler, ilçeyi kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi'nde fotoğraf çekerek tarihi dokuyu keşfetmeye çalışırken, anı da ölümsüzleştiriyorlar. Geçen yıl 57 bin 917 yabancı turistin konakladığı ilçeye, 32 bin 772 kişi ile en çok Çinli turist geldi. 15 bin 908 kişi ile Tayvan ve bin 769 kişi ile de Almanlar, Çinlileri takip etti.

Bu yılın 9 ayında ise 71 bin 965 yabancı turistin konakladığı ilçede, Çinliler 40 bin 721 kişi ile yine zirvede yer aldı. Çinlileri 21 bin 844 kişi ile Tayvan ve bin 294 kişi ile de ABD'li turistler takip etti.