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Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada

ABD’de, parkta oynayan bir çocuğun yanına yaklaşan maymun çocuğu kucağına alarak kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden aile, çocuklarını maymunun elinden güçlükle alabildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) skandal bir olay yaşandı. Bir çocuk parkına nereden geldiği henüz tespit edilemeyen maymun, 4 çocuğun üzerine çıktığı merdivene tırmandı. 3 çocuk maymundan kaçarak kurtuldu. Çocuklardan küçük olanı ise maymunun hedefi oldu.

Maymun ayağından çekerek yere yatırdığı çocuğu kucaklayarak kaçırmaya çalıştı. Bu durumu fark eden küçük çocuğun anne ve babası koşarak evlatlarının yanına geldi.

Olay maymunun bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

Etiketler maymun çocuk çocuk hırsızı çocuk parkı park hırsızlık anı video
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