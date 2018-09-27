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  3. 27 Eylül 2018 17:35

Nepal'de seller can aldı

Nepal'de son 5 ayda etkili olan sağanak yağışlar sellere neden oldu. Sellerde 117 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de seller can aldı
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Nepal'de son 5 ayda şiddetli yağışın yol açtığı sellerde en az 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nepal basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede nisandan eylüle kadar şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 117 kişinin yaşamını yitirdiği ve 183 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bu dönemde 310'dan fazla heyelan ve 80'den fazla selin meydana geldiği belirtildi.

Son 5 ayda yaşanan sel ve heyelanlardan 2 bin 200'e yakın ailenin etkilendiği ifade edildi.

AA

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