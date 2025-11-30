Netanyahu kendisi için af istedi

  1. Anasayfa
  Ortadoğuyu kana bulayan Netanyahu kendisi için Cumhurbaşkanı'ndan af istedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası nedeniyle Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan resmi af talebinde bulunduğu bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşleri aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.

 Başbakanlık Ofisi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

