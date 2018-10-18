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  3. 18 Ekim 2018 22:45

Nijerya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Türkiye hakkında övgü dolu sözlerle açıklamalarda bulundu.

Nijerya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
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Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, "Nijerya ile Türkiyearasında artan ticari ilişkileri ve Türkiye'nin dünya tarihine katkısını takdir ediyorum." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Türkiye'nin  Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren'in güven mektubunu Buhari'ye sunmasının ardından  yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Shehu, kabulde Buhari’nin Büyükelçi Ulueren'e "Nijerya ile  Türkiye arasında artan ticari ilişkileri ve  Türkiye'nin dünya tarihine katkısını  takdir ediyorum. Hükümetimiz Türkiye ile daha derin ve zengin ilişkilerin  geliştirilmesini destekleyecek." ifadelerini kullandığı bilgisini paylaştı.

AA

buhari , nijerya , türkiye
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