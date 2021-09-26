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Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı

Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, pandemiye karşı 562 gündür uygulanan sert önlemlerin dün yerel saatle 16.00'da (TSK 17.00'de) sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı bildirildi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Covid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.

"SOĞUK ALGINLIĞI BENZERİ SEMPTOMLARLA GEÇİRİYORLAR"

Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." dedi.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi.

Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka,10 Eylül'de ilk Covid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.

Etiketler norveç korona koronavirüs
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