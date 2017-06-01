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  3. 01 Haziran 2017 22:28

O ülkede patlama ve silah sesleri

Filipinler'in başkentinde bir AVM'de patlama meydana geldi.

O ülkede patlama ve silah sesleri
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Filipinler'in başkenti Manila'da bir turistik otelden  patlama ve silah sesleri geldiği bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'daki ünlü turistik marina bölgesinde patlama oldu, silah sesleri duyuluyor.

BBC'nin CNN Filipinler'e dayandırdığı haberine göre, "Resorts World  Manila" adlı otelden silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik  güçleri sevk edildi.

Yerel basındaki haberlerde de olayda yaralananlar olduğu bilgisi  paylaşıldı.

ACİL KODUYLA DUYURULDU

Uluslararası haber ajansları, otel ve casinoların bulunduğu eğlence noktasında gerçekleşen saldırıyı 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Terör örgütü IŞİD'le bağlantılı Mauri grubunun Marawi kentini geçen hafta işgal etmesiyle, ülkenin bir bölümü savaş alanına döndü. Ordu birlikleri, on binlerce sivilin tahliye edildiği kentte teröristlerle çatışıyor. Son gelen bilgiler, Marawi'nin yüzde 90'ının militanlardan temizlendiği yönünde.                        

Filipinler yönetimi, helikopterlerin de katıldığı operasyonda binlerce askerle topyekun bir savaş yürütüyor.                       

AA

saldırı , deaş , patlama , manila , filinpinler