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Okulda rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Okulda rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde özel bir kolejde iki öğretmen cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Öğretmenler görevden alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avustralya'nın Queensland adasının en elit okullarında birir olan Aquinas kolejinde görevli iki öğretmen, sınıfta cinsel ilişkiye girerken bir öğrenci tarafından basıldı.

Geçen Salı günü meydana gelen olay sonrası iki öğretmen de görevden alındı. Okul müdürü Marcus Richardson, perşembe öğleden sonra velilere bilgi vermek için bir açıklama yaptı. Richardson açıklamasında, "Bu konu ciddiye alınmaktadır ve şu anda bir soruşturma devam etmektedir. Soruşturma gerçekleştirilirken bu konuda herhangi bir kamusal yorum yapamayız. Okulun önceliği, öğrencilerin ve personelin güvenliği ve sağlığıdır. Bu konuda herhangi bir endişeniz varsa, lütfen benimle iletişime geçin" ifadelerine yer verdi.

Aquinas kolejinde yaklaşık 1.200 öğrenci bulunmakta ve ebeveynler, Gold Coast'taki en eski karma Katolik okuluna çocuklarını göndermek için yılda 5.700 dolar kadar ödeme yapmaktadır.

Etiketler avustralya öğretmen cinsel ilişki
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