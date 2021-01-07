Olay görüntüler! Kadın vekil erkek vekilin kucağına oturdu

Gana Parlamentosu'nda, Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan koltuk tartışması, gergin anlara sebep oldu.

Erkek vekilin kucağına oturdu

Geleneksel bir kıyafet tercih eden vekil Ursula Owusu-Ekuful ise bunun üzerine vekil Kwabena Mintah Akandoh'un kucağına oturdu.



"Bir anda oturunca, hiçbir şey söylemedim''

Olayla ilgili yerel bir haber ajansına konuşan Akandoh, "Cletus Avoka tuvalete gidince, Ursula, Avoka'nın yerini aldı. Onu kalkması için ikna etmeye çalıştık, ancak kabul etmedi. Ursula koltuktan kalktığında ben yerine oturdum. Geri geldiğinde bir anda kucağıma oturdu. Hiçbir şey söylemedi, ben de hiçbir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.